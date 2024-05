La squadra di Angelini. Sedici nomi, metà donne. C’è anche Piero Di Betto

Sedici nomi, otto donne, otto uomini, di età compresa tra 25 e 72 anni, in rappresentanza dei partiti che formano la coalizione (ma anche indipendenti) e dell’intero territorio comunale. Il centrosinistra ha presentato agli ex-Macelli la lista dei candidati alle amministrative dell’8 e 9 giugno. Questi i nomi: Monica Bettollini, Fulvio Caldesi, Giuliana Calzini, Ivo Cencini, Eleonora Contucci, Piero Di Betto, Gianluca Fé, Monica Gonnelli, Lucia Maccari, Marco Meacci, Elias Mele, Paolo Parissi, Jacopo Pennecchi, Lara Pieri, Michela Salvadori e Laura Tarquini. È la squadra, sostenuta da PD, PSI e "Montepulciano si rinnova" (Azione e Italia Viva), su cui fa affidamento il sindaco uscente Michele Angiolini per puntare al secondo mandato, dopo essere passato, vittoriosamente, attraverso il "filtro" delle primarie di coalizione. "È una lista eterogenea, che rappresenta tutta la nostra società civile: ci sono la scuola e la sanità, l’associazionismo e il volontariato, persone con diverse provenienze che mettono a disposizione della politica e della collettività le competenze" commenta Angiolini. Tra loro, anche 5 candidati che figuravano nel Consiglio Comunale in scadenza. "Un gruppo, con una componente civica, in cui si coniugano rinnovamento e continuità – prosegue il Sindaco dem – e in cui troviamo anche figure di grande esperienza politica e amministrativa". Il riferimento, evidente, è a Piero Di Betto, che è stato primo cittadino dal 1995 al 2004, ma anche Presidente del Consorzio del Vino Nobile e della Fondazione Cantiere, e a Giuliana Calzini, che ha trascorso la vita lavorativa come funzionaria comunale, abbinando al servizio l’impegno politico. Una delle principali novità, annunciate in presenza dei vertici provinciali e locali delle forze politiche impegnate nella coalizione, sarà la presentazione, prima della consultazione, della Giunta (tutta, o almeno buona parte) che, in caso di vittoria, amministrerà.

Diego Mancuso