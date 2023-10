La squadra a Palazzo riparte da Giuliani

La riorganizzazione della macchina comunale è considerata fondamentale per dare un’impronta forte all’amministrazione Fabio. A partire dalla squadra dei dirigenti, fino a ieri composta dal solo Francesco Ghelardi. Le selezioni sono tutte partite e ieri c’è stata la prima nomina ex articolo 110, quindi fiduciaria, ampiamente prevista: si tratta di Paolo Giuliani confermato per tre anni alla guida della direzione Pianificazione del territorio ed Edilizia privata. Dopo il Piano operativo, sarà dunque lui a guidare gli uffici nella delicata fase della redazione del Piano strutturale. Ora si attende il riempimento delle altre caselle, che prevedono anche il riconoscimento del ruolo di dirigente al comandante della polizia municipale.