La sicurezza dei cittadini: "Al più presto un ufficiale alla guida della Tenenza"

"Mantenere alti i livelli di sicurezza del paese e della zona". Il sindaco di Abbadia San Salvatore, Niccolò Volpini, torna sul problema del prossimo congedo del comandante della locale Tenenza dei carabinieri. "Ho rappresentato al prefetto la necessità che alla guida della Tenenza venga assegnato un nuovo ufficiale. Non avendo ricevuto risposte sono tornato a sollecitarla. La presenza di un ufficiale alla guida dei carabinieri della nostra Tenenza, purtroppo rimasti in pochi dopo la chiusura della Compagnia, la riteniamo importante per garantire al meglio la sicurezza".

"Ricordo – dice il il sindaco – che la principale ragione della nostra richiesta è quella di avere una Tenenza con un ufficiale e personale in grado di garantire la presenza dei carabinieri nel territorio H24. Nel nostro paese abbiamo un ospedale con il pronto soccorso. Unico, tra quelli della provincia, a non avere forze dell’ordine in grado di assicurare tempestivi interventi durante la notte. Questo per la pubblica incolumità. Prevenzione di reati vari e anche tutela del personale medico oggi attenzionato a livello nazionale. Il nostro ospedale è chiamato ad organizzarsi tenendo conto che di notte ottenere soccorso delle forze dell’ordine significa attendere l’arrivo dei militari della Compagnia di Montalcino chiamati a vigilare su un vastissimo territorio. I carabinieri, le forze dell’ordine – conclude il sindaco – rappresentano una garanzia se possono intervenire tempestivamente. Cosa che nel nostro paese ritengo che possa essere assicurata solo se il caso vuole che una pattuglia si trovi sul posto".

Massimo Cherubini