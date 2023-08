La sfida tra Musk e Zuckenberg si combatta qui

Cristina Belvedere

Gli aspiranti ‘gladiatori’ Elon Musk e Mark Zuckerberg litigano sui social per decidere la "location epica" del combattimento di arti marziali miste, che li vedrà protagonisti. In lizza al momento ci sono il Colosseo a Roma e l’antica Pompei, ma sia Musk che Zuckerberg, entrambi amanti delle città d’arte, in passato hanno scelto Siena e il suo territorio per trascorrervi le vacanze. Allora perché i sindaci della provincia non si candidano a ospitare la sfida tra i due ’big’ americani? Una possibile location potrebbe essere il castello di Monteriggioni, ma anche piazza della Cisterna a San Gimignano o la stessa Piazza del Campo a Siena. Al di là del risultato finale, sarebbe un’ottima strategia di marketing. Ora tocca ai nostri sindaci.