La sfida del Pd "Diamo un futuro ai giovani"

"Sta a noi organizzare la speranza e il futuro per Siena, delineando una città che va oltre i propri confini e che va intesa come area senese, mediante gestioni associate dei servizi con i territori e la costruzione di nuovi servizi per le famiglie giovani e gli anziani, un nuovo welfare, curando una città attraente e animando fronti con provincia e Regione per migliorare il nostro gap infrastrutturale e di collegamenti". La neo segretaria comunale Pd Rossana Salluce ha presentato ieri la squadra che lo affiancherà, la prima dopo tanto tempo considerando il lungo commissariamento del partito.

Ecco le deleghe assegnate da Salluce: Matteo Agostino, comunicazione; Giovanni Avena, lavoro; Valeria Ciabattoni, inclusione e disuguaglianze; Simone Cresti, sostenibilità, Agenda 2030 e politiche del territorio; Roberta Guerri, istruzione e pari opportunità; Andrea Mariotti, economia e formazione politica; Maria Elena Nepi, rapporti con i circoli e tesseramento; Giulia Periccioli, sanità e cura della persona; Mario Ronchi, terzo settore, associazionismo ed enti locali; Sergio Scalabrelli, cultura e turismo; Eleonora Serra, coordinatrice della segreteria e partecipazione politica; Antonio Turillazzi, attività produttive; Monica Valacchi, sport e longevity; Lanfranco Perrone, tesoriere.

Salluce è partita dall’idea di un partito che "cura", richiamandosi a don Lorenzo Milani, e "unisce la vicinanza e la prossimità fisica alla partecipazione emotiva e sentimentale, dell’anima, alle speranze e alle attese delle cittadine e dei cittadini. La cura è, pertanto, un elemento valoriale autenticamente nostro, della sinistra e del centrosinistra".

Le sfide che attendono il Pd? "A fronte di una destra al governo del Paese e alla guida di Siena che sembra non potere, o peggio, non volere, curare le ferite del tempo presente – ha detto Salluce – noi democratici siamo chiamati a un’assunzione di responsabilità, a livello nazionale e a livello locale, nel fornire le risposte che la città si aspetta e che le persone attendono".

Tra i temi toccati, l’iniziativa sul futuro del lavoro, quella sul Testo unico della Regione Toscana sul turismo "che richiede un ruolo attivo delle amministrazioni comunali per un vero “buon governo” del turismo a Siena". Anche perché, ha aggiunto, "Siena è una città impoverita soprattutto di giovani: il loro presente e il loro futuro devono tornare al centro di una visione di città, di un rinnovamento che passi attraverso una strategia di attrattività demografica, economica e culturale, costruendo nuovi servizi e una nuova sostenibilità economica, sociale e ambientale".

Ancora, ha detto Salluce, "possiamo e dobbiamo rimettere al centro i valori di questa città: le sue Università, che ci vedranno al loro fianco nelle battaglie per la libertà di insegnamento e per un finanziamento adeguato, che sono i ponti di Siena verso il mondo e le torri da cui guardare lontano; il distretto delle scienze della vita, con Tls, il Biotecnopolo e centro nazionale contro le pandemie, insieme al Santa Maria della Scala e al nostro Policlinico".