Istruzione universitaria in carcere. Studenti e reclusi a lezione insieme

L’istruzione universitaria varca i cancelli del carcere e si fa laboratorio d’innovazione educativa. Studenti reclusi, iscritti a corsi di laurea dell’Università di Siena, insieme ad altri detenuti e ad oltre 40 studenti del corso di laurea in Scienze Internazionali e Diplomatiche dell’Università di Siena hanno partecipato, presso la Casa di reclusione di San Gimignano alla lezione-seminario ’Le sfide attuali della comunità internazionale: implicazioni politiche, economiche e in materia di diritti umani’, tenuta dal professor Federico Lenzerini. La lezione ha rappresentato un momento di condivisione dell’esperienza di studio e, a detta degli educatori, forte è stato il coinvolgimento sia degli studenti esterni che degli studenti interni alla struttura carceraria. L’evento è stato caratterizzato da un alto grado di interazione tra studenti esterni e i detenuti, da cui sono scaturiti momenti di alto significato accademico ed umano, talvolta anche commoventi, nell’ambito dei quali i detenuti hanno raccontato le loro storie, i propri sentimenti, speranze e aspettative, rispondendo alle domande degli studenti.

Oltre che dal professor Federico Lenzerini, il gruppo di studenti era accompagnato dal professor Gianluca Navone, delegato del rettore per il Polo Penitenziario Universitario della Toscana. Gli scambi di esperienze educative fra l’interno e l’esterno dell’ambito carcerario si stanno affermando come importanti opportunità di crescita per i partecipanti. Questa esperienza arriva dopo l’avvio, alcune settimane fa, dell’innovativo progetto che consente a studenti detenuti di seguire, in collegamento telematico, l’intero corso di lezioni di Diritto di famiglia, insieme agli studenti frequentanti in presenza nella sede di Siena. Presso la struttura carceraria sono oltre un centinaio gli studenti iscritti al Polo penitenziario universitario.