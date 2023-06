La serata per Roby Ricci A 10 anni dalla scomparsa

Musica e parole per ricordare Roby Ricci: a dieci anni dalla scomparsa la Nobile Contrada dell’Aquila e la Società il Rostro hanno organizzato "Viva Roby, per sempre", un evento per ricordare il caro e indimenticato contradaiolo aquilino con quello che era il suo linguaggio preferito che ha contraddistinto la sua vita: la musica.

Durante una serata ricca di emozioni e di ricordi, che si è tenuta nei locali della Società il Rostro, si sono alternati i tanti amici di Roberto di una vita: hanno suonato Muppets, Tagliatella, Maranza, Braccio, Gigi, Ciuci, Muzzino, Simona, Paolino Mazzini, Dinde, Ditone, Ditino, Bubba, Fatima, Cesarino Fior di Zucchino. Sono inoltre intervenuti anche alcuni piccoli aquilini che hanno interpretato alcune canzoni scritte da Roberto. Protagonista dell’iniziativa poi anche la piccola Margherita Pieri, già vincitrice di passate edizioni della Borsa di Studio indetta in memoria di Roby. Quindi, poco dopo le 23.30, è stato il turno degli ‘80 Febbre che, tra l’altro, hanno aggiunto una personale borsa di studio in memoria di Roby, oltre a quelle che già vengono finanziate da svariate edizioni dall’Aquila. Proprio l’incasso di quest’iniziativa contribuirà a finanziare le borse di studio in memoria di Roby per la formazione di giovani musicisti all’Istituto Superiore di Studi Musicali ’Franci’. "Roberto ci manca molto, così come ci mancano gli altri contradaioli, purtroppo anche molto giovani, che non sono più con noi – sono le parole del priore Francesco Squillace -. Il ricordo ha un valore inestimabile per fare in modo che i nostri amici restino ancora presenti tra noi".