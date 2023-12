La scuola già trasloca. Progetto da cambiare

Il nuovo polo scolastico di Castellina in Chianti sorgerà a Fonte al Coscio. Si comincerà dalla scuola per l’infanzia, o comunque 0-6.

Un importante studio di architettura di Bologna è stato incaricato per produrre il progetto. Oltre a questo, la grossa novità è che - contrariamente all’ipotesi embrionale iniziale - l’ubicazione è stata appunto trasferita da via dello Sport a Fonte al Coscio. E’ lungo la via provinciale per Monteriggioni, dove qualche anno fa erano stati sistemati i moduli provvisori durante i lavori all’odierno plesso di via Martiri di Montemaggio. Un passo indietro: da qualche anno si parla di nuove scuole a Castellina, potendo contare su fondi assegnati dalla Regione per ben (esattamente) 8.630.570,96 euro.

Più nello specifico, la manifestazione di interesse riguardava la realizzazione del primo stralcio del progetto (a suo tempo approvato dal Comune) ovvero la costruzione di una nuova scuola materna, asilo nido e relativi locali tecnici per un quadro economico pari a 2.105.000 euro, in via dello Sport.

"Poi, – si rileva in una precisa nota della giunta Bonechi - nel corso degli anni, per sopravvenute esigenze della comunità, è stato richiesto ed ottenuto da parte della Regione Toscana il nulla osta alla modifica dell’ubicazione del polo scolastico innovativo 0–6 anni, da realizzarsi nel nuovo sito a Fonte al Coscio".

I soldi sono a disposizione, come detto, ma si deve rifare il progetto, cosa alla quale si sta provvedendo provando a non dilatare troppo i tempi per la realizzazione.

Andrea Ciappi