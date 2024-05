La scuola dell’infanzia del Luco al commissariato. I bambini diventano poliziotti per un giorno Si conclude con successo il ciclo di incontri della Polizia di Stato a Poggibonsi, con la visita dei bambini della scuola dell'infanzia. Divertimento e apprendimento per i piccoli 'poliziotti per un giorno', con simulazioni e attività interattive.