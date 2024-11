‘La scala di do’, il libro scritto da Gioia De Angelis

Se la musica è un sogno destinato ad un mondo fatto di tante fiabe-melodie, come non iniziare con ‘Naturalmente musica’, ovvero ‘La scala di do’, libro scritto per un approccio infantile alle note da Gioia De Angelis con le illustrazioni di Greta Cesaris, edito da Extempora. Talvolta il contatto fra il bambino e la musica può essere difficile, arduo e faticoso. Questo allegro libro vuole facilitare l’apprendimento dei primi concetti musicali trasformandoli in una sorta di meraviglioso gioco. Una comprensione definita "naturale" dell’alfabeto musicale, della chiave di violino, del pentagramma e della scala di Do. Una sorta di quaderno aperto alla meraviglia dei più piccoli, con l’aiuto di disegni e di colori, il tutto, come ci avverte già il titolo, in modo semplicemente "naturale", aggiungeremmo spontaneo. L’autrice viene da una diretta e quotidiana esperienza con i più piccoli che avvicina al mondo della musica. E questo lavoro può quindi essere un passaggio importante per farsi conquistare in tenera età dal mondo della musica per essene protagonisti. E oggi il mondo ha sempre più necessità di musica.

Massimo Biliorsi