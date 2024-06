La rivista della Francigena oggi a Siena. Bruschetta del viandante e Casa delle balie

Siena ospita la presentazione del nuovo numero della rivista ’Via Francigena and the European Cultural Routes’. L’evento, aperto al pubblico, si terrà oggi in Piazza Duomo e sarà seguito dalla degustazione della bruschetta del viandante e da una visita guidata al Santa Maria della Scala, sede dello storico ostello per pellegrini. L’edizione 57 della rivista trilingue prevede un focus speciale su Siena, attraversata dall’itinerario francigeno come attestato dal diario di Sigerico, l’arcivescovo inglese che nel 990 percorse in 79 tappe il cammino tra Roma e Canterbury, dopo aver ricevuto il Pallio dalle mani del Papa. Oggi l’itinerario ufficiale attraversa per 120 chilometri la città di Siena e la sua provincia: il percorso che unisce Siena a Roma è uno dei tratti più frequentati da viandanti provenienti da tutto il mondo, che dalla celebre Piazza del Campo raggiungono il Vaticano in circa 14 giorni, dopo 285 chilometri di pura bellezza. La rivista ospita un editoriale firmato dalla Segretaria generale del Consiglio d’Europa Marija Pejčinović Burić e un intervento della Ministra del Turismo Daniela Santanchè. Seguirà una visita al Santa Maria e alla Casa delle Balie, oggi ostello da 25 posti letto.