La riunione dei ’ragazzi del 1963’. Grande festa a San Gimignano

Si erano incontrati per la prima volta ’i ragazzi e le ragazze del ’63’ alla festa per i 50 anni con la promessa di ritrovarsi per celebrare i 60. Promessa mantenuta. Sono stati di parola e tutti insieme (nella foto) si sono nuovamente riuniti. L’altra sera hanno fatto l’appello alla tavolata organizzata da ’Nisio’ alla Lignite per passare qualche ora tutti insieme fra emozioni e ricordi della vecchia San Gimignano. Tutti si sono ritrovati sia con il passaparola sia attraverso messaggi sul computer o dal cellulare: da Antonella, a Patrizia, Manuela e Tiziana. Una sorta di catena di Sant’Antonio con una sola risposta: "Presente". Una serata diversa dal solito con le pagine di ricordi sfogliate per ri-fotografare ogni momento trascorso dal primo scatto di 60 anni fa. Fra una portata e l’altra, immancabile la classica domanda: "Scusa, ma te chi sei?". Una festa e un’altra promessa, dopo il dono della campanina con scritto ’1963-2023’, di ritrovarsi fra cinque anni.

Romano Francardelli