La prima volta di Montorsi con Rappuoli

Il presidente della Fondazione Biotecnopolo Marco Montorsi e il direttore scientifico Rino Rappuoli hanno ascoltato diligentemente relazioni, interventi e prulusioni della cerimonia di inaugurazione del 783° anno accademico dell’Università. Compreso il lungo intervento del ministro Anna Maria Bernini, una dei soci fondatori del Biotecnopolo, visto che il Mur è tra i quattro ministeri che l’hanno fondato. Per Montorsi è stata la prima apparizione in un evento pubblico. Né lui, né Rappuoli hanno sentito le parole del ministro Bernini con i cronisti sul futuro del Biotecnopolo e sui cambiamenti allo statuto che il Governo sta preparando. "Non è ancora il momento di parlare - ha cortesemente risposto il presidente Montorsi alla domanda del cronista - bisogna aspettare che ci sia più chiarezza".