La prevenzione progetto di vita

La prevenzione come progetto di vita. A sostenerlo è Valdelsa Donna. La conosciuta e attiva associazione di Poggibonsi, impegnata ad aiutare le donne affette da cancro al seno con sostegno psicologico e fisico e che da anni si adopera per il sostegno nella lotta contro i tumori. Ricordiamo che Valdelsa Donna, presieduta da Antonella Lomonaco, ha la propria sede in Via Trento 7, Galleria delle Associazioni all’interno della Coop. Tutti i lunedì pomeriggio è aperta dalle ore 17 alle 19. Per informazioni si può anche scrivere alla e-mail [email protected].

Fabrizio Calabrese