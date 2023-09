La pizzeria ’Chicco’ entra nella classifica delle migliori al mondo

Colle Val d’Elsa (Siena), 15 settembre 2023 – Un locale del centro colligiano nella classifica delle cento migliori pizzerie al mondo. E’ la pizzeria Chicco di Colle Val d’Elsa a distinguersi nella speciale graduatoria grazie alle creazioni che portano la firma del titolare Stefano Canosci. Un apprezzatissimo pizzaiolo protagonista già di numerosi riconoscimenti, che adesso può fregiarsi anche di questo inserimento ulteriore nelle più importanti vetrine della categoria: un prestigioso ingresso nella Top Pizza World 2023.

La guida, senza dubbio una una delle più influenti del settore, è ideata e curata da Barbara Guerra, Albert Sapere e Luciano Pignataro, figure considerate fra le più autorevoli e rappresentative tra quante operano in questo specifico campo del gusto, mettendo in mostra la qualità di un prodotto che identifica la cucina made in Italy.

Ma soprattutto siamo in presenza di specialità gastronomiche nelle quali il territorio della Valdelsa eccelle, riuscendo a offrire la sua significativa impronta anche a livello mondiale in virtù delle proposte alla clientela targate Chicco. Un altro alloro in bacheca, dunque, per effetto del lavoro di Stefano Canosci, al civico 35 di via Garibaldi a Colle, e del suo staff. Si legge infatti negli spazi dedicati a Chicco dagli esperti, sulle pagine specializzate: "Le pizze puntano tutto il loro pregio su un’ottima lievitazione che le rende estremamente digeribili. Gli ingredienti utilizzati per la farcitura sono di altissima qualità, con presenza di prodotti Dop. Buona la carta dei vini e quella delle birre".

Soddisfazione è stata espressa dallo stesso Canosci sulla sua pagina Facebook: "Dopo la 40esima posizione in Italia ci portiamo a casa la 83esima posizione nel mondo! Ringrazio i miei ragazzi, “lo staff” e le persone che sono state presentati in questi anni nella mia vita! Ringrazio la mia famiglia e chi crede in me… Grazie a 50 Top Pizza Albert SapereBruna SapereLuciano PignataroBarbara Guerra e a tutti quelli che stanno dietro le quinte".

Nella nostra regione, sono in tutto quattro i locali che trovano posto nell’elenco stilato da 50 Top Pizza e diffuso in queste ore. Oltre alla pizzeria nel cuore di Colle, si segnalano Apogeo, di Massimo Giovannini a Pietrasanta (Lu), O Scugnizzo ad Arezzo in via de’ Redi, pizzeria aperta Pierluigi Police di Caserta e a Firenze la pizzeria Santarpia.