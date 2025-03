La piscina di Colle compie 60 anni. Parla l’assessore Valerio Peruzzi

Quest’anno ricorre il sessantesimo anniversario dall’inaugurazione della piscina Olimpia, una delle strutture sportive più importanti di Colle, e per l’occasione gli alunni della scuola media Arnolfo di Cambio hanno intervistato Valerio Peruzzi, l’assessore dello sport.

Assessore, cosa può raccontarci della storia della piscina?

"Per noi cittadini è un esempio di buona volontà e collaborazione, venne infatti costruita da volontari, che misero a disposizione tempo e competenze per realizzarla. Oggi tutto ciò non sarebbe possibile per motivi burocratici, legati alla sicurezza e alle assicurazioni. La piscina si è adeguata alla comunità, cambiando con essa. La sala giochi è stata rimossa e la sala da ballo oggi è una palestra attrezzata".

Quali sono gli eventi più importanti della piscina?

"L’associazione Polisportiva Olimpia gestisce molti sport acquatici, tra cui nuoto, pallanuoto, nuoto sincronizzato e triathlon, nonché attività ricreative, dibattiti e proiezioni di film, che quest’anno verranno organizzate anche per celebrare la ricorrenza".

In che modo si è evoluta la piscina e come pensate di cambiarla in futuro?

"La struttura è una delle migliori della regione e negli anni ha acquisito trampolini e profondità adeguate per i tuffi. Nel 2004 è stata ampliata con una parte coperta, e questo ha portato ad un aumento dei costi, quindi è fondamentale il rapporto tra l’amministrazione comunale e l’attuale gestore perché la piscina abbia un futuro stabile. Il consumo di risorse energetiche è elevato e per ridurre le spese, sarebbe possibile puntare su risorse energetiche rinnovabili, come ad esempio con l’istallazione di pannelli fotovoltaici, e rendere più sostenibili gli impianti già esistenti. Un ulteriore potenziale rischio, anche se al tempo stesso punto di forza della piscina, sono i pini del parco, che se non controllati regolarmente potrebbero rappresentare un pericolo per l’incolumità dei cittadini".

Qual è oggi il ruolo della piscina?

"La piscina Olimpia è un punto di riferimento per gli sportivi e non solo, anche per famiglie e ragazzi, è un luogo in cui tutti sanno che possono trovare spazio per le proprie passioni ma anche per realizzare altri tipi di eventi. E’ un bene prezioso per tutta la comunità, nonché un orgoglio per la storia della sua costruzione che ha coinvolto i cittadini, è una certezza per i colligiani da sessant’anni, e l’obbiettivo di mantenerla tale deve essere una priorità dell’amministrazione e dell’attuale gestione".