La nuova Asl Toscana sud est. Baragatti direttore in Valdelsa

Si apre oggi la nuova stagione dell’Asl Toscana sud est, con l’insediamento ufficiale della nuova squadra scelta del direttore generale Marco Torre: Biancamaria Rossi direttrice amminisrativa, Barbara Innocenti, direttrice sanitaria, Patrizia Castellucci direttrice dei servizi sociali. Sempre oggi sarà ufficiale l’indicazione di Lorenzo Baragatti, direttore dell’area Asl e della Società della salute senesi, come responsabile anche nell’area Valdelsa, come facente funzioni in attesa dell’espletamento del relativo bando. La Società della salute valdelsana lo nominerà direttore e di conseguenza l’Asl prenderà atto come responsabile anche dell’area valdelsana.

Per l’Asl si tratta di una profonda innovazione, con il dg Torre che ha preferito il cambiamento rispetto alla continuità di Assunta De Luca e Antonella Valeri, come responsabili dell’area amministrativa e di quella sanitaria. E per Siena è l’occasione per tornare a esercitare un ruolo centrale nella squadra di vertice, che aveva perso dopo il ritorno di Francesco Ghelardi (ex direttore amministrativo) in Comune e di Simona Dei (ex direttrice sanitaria) passata all’Asl centro.

Biancamaria Rossi ha una solida esperienza maturata alla guida dell’Asp Città di Siena, che ha sostanzialmente fatto nascere, e si è fatta apprezzare anche all’Asl nel ruolo esercitato fino a ieri di direttore dell’area Valdesa e della relativa Società della salute. Non è un caso che a lei sono arrivati apprezzamenti bipartisan dopo la nomina, a partire da quelli del sindaco Nicoletta Fabio ma anche da Enrico Tucci. L’assessore, già in pista per le regionali con la sanità primo argomento dell’agenda, aveva espresso riserve su metodo e merito della nomina di Torre, ma questa volta non ha avuto riserve: "Ottime scelte! Il dg Torre ha scelta tre bravissime professioniste per coadiuvarlo nella impegnativa gestione della Usl Toscana sud est. Un innegabile punto a suo favore". Parte dunque oggi da Arezzo il nuovo percorso dell’Azienda sanitaria territoriale.

Orlando Pacchiani