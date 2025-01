La novità nella Contrada della Torre

Un altro sportello “Punto digitale facile” nelle società di Contrada. E’ il frutto del progetto che l’amministrazione comunale sta portando avanti, con il benestare del Magistrato delle Contrade, per una sempre maggiore inclusione digitale per i cittadini. Il servizio è gratuito, gestito in collaborazione con la Pubblica Assistenza e l’Auser comunale e viene reso disponibile, previo accordo, a tutte le Contrade interessate. Anche la Contrada della Torre ha deciso di aderire: la “facilitatrice” del Punto digitale facile Auser di via Bernardo Tolomei sarà presente nei locali della Società Elefante lunedì 17 febbraio e, dal mese di marzo al mese di giugno, il secondo lunedì del mese, con orario dalle 16 alle 18.30.