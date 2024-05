La novità Comune, via libera per costituire una Comunità energetica

La giunta comunale ha approvato nella giornata di ieri l’atto di indirizzo con cui si manifesta la volontà dell’amministrazione di istituire una Comunità energetica rinnovabile (Cer), al fine di fornire benefici ambientali, economici e sociali per la comunità, incentivando la produzione e lo scambio di energie prodotte da fonti rinnovabili, in linea con i principi europei e nazionali. L’amministrazione comunale, si legge nella nota stampa, "intende promuovere il perseguimento degli obiettivi di riconversione energetica verso fonti rinnovabili e neutralità climatica, diminuendo la dipendenza di approvvigionamento energetico. A tal fine la costituzione di una Cer è stata individuata come strumento privilegiato per un’efficiente gestione dell’energia. In particolare, i sistemi di autoconsumo collettivo ad essa connessi consentono ai cittadini e all’ente di divenire parte attiva nel processo di produzione energetica".

La volontà dell’amministrazione è di farsi promotrice della Comunità energetica rinnovabile e di assumere il ruolo di soggetto facilitatore per il coinvolgimento di cittadini e imprese quali clienti finali o produttori di energia da fonti rinnovabili. La direttiva europea numero 2001 del 11 dicembre 2018, che disciplina la costituzione delle Cer, apre infatti anche alle amministrazioni comunali la partecipazione alle comunità energetiche nell’ottica di agevolare la produzione, lo scambio e l’accumulo di energia rinnovabile per l’autoconsumo e per perseguire l’indipendenza e autonomia energetica. A tale scopo è stato deliberato di procedere con un approfondito studio di fattibilità che valuti, si legge ancora nella nota, "partendo da un completo quadro conoscitivo delle risorse e dei fabbisogni della comunità, le questioni tecniche, amministrative, giuridiche ed economiche dell’iniziativa, in modo da disporre di tutti gli strumenti utili per la creazione della Cer.