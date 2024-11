La Nazione a portata di clic. Nuovi contenuti con l’App

Vuoi seguire l’informazione del giornale che preferisci in modo fluido e sempre live? La nuova App de La Nazione si aggiorna con un nuova veste grafica, più moderna e accattivante, e diventa sempre più ricca, completa e coinvolgente per rimanere al passo con i tempi. Un’opportunità unica, dunque, per rimanere sempre aggiornati sulle notizie nazionali e su quelle della propria città sfogliando le pagine dell’edizione digitale de La Nazione comodamente consultabile dal proprio dispositivo.

Da oggi è infatti possibile sfogliare il quotidiano e consultare le pagine della propria edizione locale preferita in modo più intuitivo e piacevole, oltre che poter leggere tutti gli inserti speciali e di approfondimento, con i prodotti di punta del nostro gruppo editoriale dedicati a economia, salute e viaggi (Qn Economia, Itinerari, Salus...) nonché quelli tematici dedicati a eventi particolari e iniziative locali nelle città. Inoltre tutti gli inserti speciali saranno sempre disponibili, a portata di clic, non solo nei giorni di uscita. Ma le novità non si fermano qui: per rendere il servizio sempre più accessibile a tutti, un nuovo lettore vocale integrato consentirà di ascoltare gli articoli pubblicati ogni giorno, in modo da poter sfruttare ogni momento utile, anche quando si è in movimento, per accedere alle notizie. Non solo: tramite collegamenti diretti, i contenuti online accompagneranno il lettore per tutta la giornata, così da essere sempre aggiornati in tempo reale sulle ultime notizie e sugli sviluppi degli eventi in corso.

E non è tutto: la consultazione del giornale digitale è stata ottimizzata per garantire una maggiore fluidità, mentre un link diretto al sito web del quotidiano consente di rimanere sempre aggiornati sulle ultime notizie.

Per beneficiare di tutte queste novità, è però necessario scaricare l’app della Nazione oppure aggiornarla se l’avete già scaricata e conservata tra le vostre app preferite. Non perdete l’occasione di vivere l’informazione in modo completamente nuovo! La nuova App può essere scaricata gratuitamente sia su App Store che su Google Play o ancora inquadrando con il proprio smartphone i QrCode pubblicati in questa pagina. Se si desidera avere più informazioni è possibile contattare i numeri 051 6006690 / 051 6006691, attivi dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 17.