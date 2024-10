La morte di Leonardo Il dolore al Roncalli

Ancora da decidere la data dei funerali di Leonardo Gozzi, lo studente dell’Istituto Roncalli di Poggibonsi, residente a Petrazzi di Castelfiorentino, deceduto in seguito alle gravi ferite riportate nell’incidente della strada avvenuto martedì sera a Certaldo in via Marco Polo. Fino al pomeriggio di ieri, la salma del sedicenne non era stata restituita alla famiglia per ragioni legate all’autopsia, disposta dall’autorità giudiziaria per stabilire con precisione le cause della morte del giovane in moto, dopo lo scontro con l’auto condotta da una ventunenne. Sono giorni di lutto e di immenso dolore per il Roncalli in tutte le sue componenti. Tanti alunni, dei diversi indirizzi dell’istituo superiore, si sono recati ieri mattina nell’aula di Leonardo per manifestare la loro vicinanza ai compagni di scuola. Molti i mazzi di fiori sistemati in classe, durante questa sorta di ininterrotto, silenzioso pellegrinaggio.

"La mattina del 1 ottobre la comunità scolastica dell’Istituto Roncalli di Poggibonsi ha avuto un doloroso risveglio – spiega in una nota la scuola – con la notizia della prematura scomparsa del suo caro studente Leonardo Gozzi, vittima di un tragico incidente stradale avvenuto la sera precedente. Leonardo frequentava la classe terza dell’indirizzo tecnologico Elettronica ed Elettrotecnica ed è ricordato con grandissimo affetto da tutti gli studenti dell’Istituto e dai docenti che hanno avuto modo di incrociare il suo cammino. Gli studenti, i docenti, il personale Ata e la dirigenza si sono stretti al dolore immenso che ha colpito la famiglia e a tale proposito la Dirigente scolastica, Monica Martinucci, ha dichiarato: "Non ci sono parole per descrivere il dolore che la notizia della scomparsa di Leonardo ha provocato in tutti noi, ed esprimo, a nome dell’intera comunità scolastica del Roncalli di Poggibonsi, la vicinanza alla famiglia e agli amici. La scuola effettuerà un minuto di silenzio il giorno del funerale e saranno messe in atto altre iniziative per ricordarlo".

Nelle aule e tra i corridoi delle scuola, i sentimenti prevalenti sono di sgomento e incredulità, tra i docenti e tra i ragazzi stessi, compagni di scuola, amici e coetanei di Leonardo, ricordato come un autentico animatore, un trascinatore, per la sua naturale propensione a stare insieme agli altri a ridere e a scherzare, come avviene tra i giovani di quell’età. A tutti loro adesso sembra impossibile dover accettare la scomparsa di Leonardo.

Paolo Bartalini