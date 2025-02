La migliore idea d’impresa, ecco il contest per gli studenti

Si inserisce nel grande filone dello sviluppo sostenibile, a maggior ragione in una terra, la Valdichiana Senese, in cui la crescita armonica è un dovere e non un’opzione, il percorso formativo ‘Eye’, avviato ieri mattina a Montepulciano, per gli studenti dei Licei Poliziani e dell’Istituto ‘Artusi’ di Chianciano Terme. Non una semplice conferenza ma l’apertura di un laboratorio di ideazione imprenditoriale etica in cui ‘allenare’ nuove competenze, scoprire come sviluppare un progetto di impresa innovativo, acquisire le metodologie per creare una propria attività, fin dai banchi di scuola. L’incentivo in più viene da un contest che prima assegnerà la migliore idea d’impresa della Valdichiana Senese e poi la metterà a confronto con quelle prodotte da studenti di Firenze, Arezzo, Pistoia e Prato, che lavoreranno sullo stesso progetto: cerimonia finale il 5 giugno a Firenze, in Regione, e premio di ben 1.000 euro, promosso dalla società benefit Coleliwork. Stimolati dagli esempi portati dai due giovani imprenditori Margherita Batelli, di Chianciano Terme, e Francesco Maramai, di Montepulciano che hanno animato un talk show su etica e impresa, "gli studenti saranno da ora accompagnati a scoprire i propri talenti e a impegnarsi per creare e realizzare i propri sogni professionali" ha detto Luca Taddei, ideatore e promotore di Ethic & Young Entrepreneurs (da cui l’acronimo Eye).

E mentre i Licei Poliziani hanno festeggiato il successo di adesioni all’anno scolastico 2025-2026, con ben 243 nuovi iscritti (secondo miglior risultato di sempre) che hanno scelto i corsi, i laboratori e le esperienze di studio dell’istituto di Montepulciano, grande soddisfazione si legge nelle parole di Carlo Salvioni, Presidente del Rotary Club di Chianciano-Chiusi-Montepulciano, che si è fatto auspice del progetto: "In questo momento storico è particolarmente importante dare ai giovani fiducia e strumenti perché portino la loro naturale carica di innovazione a favore della società e del territorio in cui vivono. Il progetto Eye è un ottimo approccio per avvicinarli agli strumenti del fare impresa ma con una prospettiva etica che non mira solo al profitto".

Diego Mancuso