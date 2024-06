La madre della sposa ha un incidente. Vestito nuziale ’salvato’ dalla Stradale

di Laura Valdesi

Incidente a lieto fine. La sposa aveva rischiato di restare senza l’abito tanto desiderato e curato in ogni dettaglio, sua madre di riportare conseguenze anche molto gravi restando, magari, bloccata alle Scotte proprio il giorno del ’sì’. Ma la buona sorte ha guardato ieri la donna di 61 anni al volante della Renault Clio bianca che è volata per circa ottanta metri finendo fuori dalla carreggiata, in mezzo alla sterpaglia che costeggia la Siena-Bettolle, al chilometro 13, in direzione Siena. Un miracolo che la mamma della sposa si sia salvata e che oggi la cerimonia di nozze si svolga regolarmente a Monza, dove la donna era infatti diretta con il prezioso ’carico’: l’abito che doveva indossare la figlia, unitamente a quello destinato ad un altro parente.

La famiglia della sposa vive a Civitanova, nelle Marche. Probabilmente arrivava proprio da lì la 61enne a bordo della Clio che ha avuto un incidente spaventoso. Lo ricostruiranno gli uomini della polizia stradale di Siena, intervenuti sull’incidente per i rilievi. Mai avrebbero immaginato di guadagnarsi l’immensa gratitudine della signora finita fuori dalla carreggiata per aver ’salvato’ non solo lei quanto il matrimonio organizzato da tempo. La macchina, per chissà quale ragione, era volata per diverse decine di metri atterrando fortunatamente sopra un pozzetto. Spaventata e disperata per l’accaduto, pensando soprattutto alla cerimonia, la donna era stata portata al policlinico per accertamenti: è apparso subito chiaro che non era grave. Però disperata per l’abito nuziale della figlia, magari rovinato. Così gli uomini della Stradale hanno raggiunto la vettura recuperandolo, unitamente ai vestiti da cerimonia dell’altro parente. Missione compiuta. E oggi a Monza fiori d’arancio.