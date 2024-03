La legge di Urso che darà ordine alle Fondazioni

Ho affrontato più volte con gli altri ministri fondatori il tema Biotecnopolo. E’ nostra intenzione mettere a sistema il mondo della ricerca e produzione biotecnologica. Presso il mio dicastero c’è la Fondazione Biotech, presieduta dall’ex ministro Tria, c’è la Fondazione Biotecnopolo a Siena, poi c’è la Fondazione Bordone sulle telecomunicazioni, l’Istituto per i chips. Vogliamo prima di tutto renderle attive, farle partire. Poi farle lavorare insieme. Nel cantiere del Governo c’è ’Impresa futura’, per mettere ordine tra le fondazioni, affinché lavorino al meglio per il sistema Italia". Così parlò il ministro delle Imprese Adolfo Urso a Siena il 15 aprile 2023, nella sede Cna