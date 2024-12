La grande pulizia dell’Elsa

Una domenica mattina di cura e pulizia dell’Elsa quella che si è svolta ieri a Colle. Un’occasione che ha visto circa cinquanta persone, divise in quattro squadre, all’opera lungo i 3km di fiume per un totale di circa 50 sacchi di rifiuti raccolti. Una giornata organizzata dalle diciotto associazioni del Coordinamento Salviamo l’Elsa, con la collaborazione attiva dell’Assessorato all’Ambiente e dell’Assessora Monica Sottili, il patrocinio del Comune di Colle di Val d’Elsa e il supporto di Sei Toscana per lo smaltimento dei sacchi di rifiuti raccolti. Una giornata che come hanno avuto modo di sottolineare gli organizzatori sarà anche riproposta nei prossimi mesi.