‘La Gota Cotta di Colle’ va al voto. Lo chef Saporito è il presidente

Lo chef colligiano Filippo Saporito (foto) è il primo presidente della neonata associazione ‘La Gota Cotta di Colle’, Tommaso Vannini vicepresidente. Il Consiglio direttivo procederà a effettuare i passaggi, per poi indire in aprile la prima assemblea generale dei soci, che darà il via alle attività dell’associazione. "Sono molto onorato di diventare il primo presidente dell’associazione per tanti motivi – afferma Saporito, titolare del ristorante ’La Leggenda dei Frati’ – Il primo è che sono figlio di questa terra e orgogliosamente l’ho sempre rivendicato. Altro motivo è l’importanza della ragione di essere della nuova associazione, cioè il diffondere come realtà culturale quello che è un prodotto unico nel mondo gastronomico, nato e sviluppato solo qui".

"La Proloco sta portando avanti da alcuni anni la valorizzazione di questo salume, unico e identitario di un territorio – afferma il vicepresidente Vannini, già esponente della ProLoco di Colle – Si produceva prima della Seconda Guerra Mondiale ma ha avuto il suo sviluppo nei primi anni ‘50 con alcuni macellai colligiani. Ora viene prodotto da 4 laboratori. Siamo consapevoli delle potenzialità del prodotto".

Lodovico Andreucci