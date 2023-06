La giunta prima prova per il sindaco

Ultimi giorni di attesa prima del varo della giunta di Nicoletta Fabio. Il nuovo sindaco è al lavoro per completare il mosaico, tra partite ed esponenti civici, e presentarsi così al primo consiglio comunale che si terrà venerdì 16 oppure lunedì 19.

Il bilanciamento tra le varie richieste arrivate in questi giorni e il livello di autonomia del sindaco è la prima prova cui è chiamata Fabio. Il salto da cittadina alla sua prima esperienza in politica, alla ricerca del migliore equlibrio per partire con il piede giusto a Palazzo Pubblico, è uno scoglio non facile. "Sono convinto che il sindaco farà un ottimo lavoro, sarà una giunta equilibrata", si dice fiducioso Francesco Michelotti, deputato di Fratelli d’Italia e nei fatti guida della coalizione di centrodestra.