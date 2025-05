La Giraffa inaugura il tabernacolo della Madonna di San Pietro a Ovile

Domenica scorsa è stato presentato, nella sala delle vittorie dell’Imperiale Contrada della Giraffa, il restauro del tabernacolo della Madonna di San Pietro Ovile, realizzato da Tommaso Paccagnini nel 1794. Un percorso iniziato dal priore Raffaello Ginanneschi e portato a compimento dall’attuale dirigenza. Il restauro è stato possibile grazie a una articolata raccolta fondi all’interno delle attività della contrada, e grazie al contributo della Fondazione Mps nell’ambito del progetto ’Let’s art’. Erano presenti la vice presidente Fondazione Mps, Monica Barbafiera, che ha illustrato il progetto Let’s art, e Alessandro Leoncini che ha parlato della storia e delle varie vicissitudini del tabernacolo.

I professionisti che hanno partecipato: Luca Antonelli per il restauro conservativo del dipinto, Francesco Bartolommei per il rinnovamento della teca e delle parti lignee, Lodico Santo Costruzioni per il consolidamento delle parti murarie e Il Galeone per la pulizia degli ex voto. A seguire è avvenuta la benedizione nell’oratorio della contrada da parte del correttore della Giraffa don Tito Rovai.

Contrada della Giraffa che si prepara alla Festa titolare che coincide con la prima domenica di giugno e seguirà con festeggiamenti fino a sabato 8.