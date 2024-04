La Fondazione SAIHub: "L’intelligenza artificiale e le Scienze della vita il nostro mix identitario"

"La missione della Fondazione SAIHub, nata nel 2019, è quella di generare sviluppo coniugando l’intelligenza artificiale con le Scienze della Vita. E’ stata l’intuizione che ha connotato in chiave senese il mondo dell’AI. In quel periodo c’era un proliferare di centri in tutta Italia. Ma a Siena l’aver dato vita al partenariato tra imprese, Università di Siena e Fondazione Mps, poi successivamente con Tls, Comune e Confindustria, aver generato una rete di aziende, delegando alla Fondazione SAIHub l’attrazione di talenti, si sono rivelate scelte vincenti".

Valter Fraccaro, presidente della Fondazione SAIHub stila il bilancio di 4 anni di vita, rivendicando, assieme al direttore Claudio Balestri, la bontà delle strategie. "Inizialmente alla rete aderirono 17 imprese, oggi sono circa 25 - fa notare il presidente -. I numeri potevano essere migliori, se non ci fosse stato di mezzo il Covid. La pandemia ha rallentato i processi".

Tolti due anni dal computo, qual è il bilancio di SAIHub?

"Siena è una delle capitali delle Scienze della Vita, una buona fetta delle 440 imprese in Toscana del settore, opera in città e nel territorio senese. L’Università annovera docenti pionieri nell’intelligenza artificiale, oltre ad avere una tradizione secolare nelle Life Sciences. Attrarre giovani che studino queste due materie e fare in modo che restino a Siena, sia a studiare che a lavorare, è stato l’obiettivo".

Siete riusciti a coglierlo?

"Abbiamo previsto incentivi sia per chi ha scelto di studiare a Siena, e premi sia per chi intende continuare a studiare o a lavorare nelle imprese della rete. Questo serve per mostrare le opportunità che ci sono a Siena, per farle conoscere. La consegna dei 25 attestati di fellowship che abbiamo messo in piedi è risultato per valorizzare il capitale umano, uno dei nostri obiettivi".

Parla di borse di studio?

"Sono 25 divise tra tre corsi di laurea magistrale, Ingegneria, Biotecnologie mediche e Chimica Farmaceutica. Borse di studio che riguardano iscritti al primo anno delle magistrali".

Parlava anche di progetti per la ricerca...

"La Fondazione SAIHub si è fatta parte attiva nel riconciliare le imprese e l’Università per i progetti di ricerca. Siamo riusciti a ottenerne 7 dalla Regione, cofinanziati da imprese e ateneo. L’ottavo progetto lo finanziamo noi. Sono assegni biennali, da 60mila euro complessivi".

Ci sono altre iniziative?

"La Summer School dell’Intelligenza artificiale e Scienze della Vita, con Fondazione Vita, che ha celebrato la terza edizione. E’ aperta agli studenti degli ultimi anni delle superiori. Per 5 giorni 480 studenti hanno fatto ricerca e didattica sui campi del SAIHub".

Quanto è l’investimento?

"Vanno sommate tante cose. Le borse di studio sono di 1.500 euro. Nel 2024 sono 370mila euro le risorse a disposizione del SAIHub".