La Folgore in partenza per il Kosovo

Non è una novità, perché si tratta di un luogo ampiamente conosciuto dai paracadutisti italiani. Il Kosovo è una terra in cui i militari del 186° Reggimento Folgore hanno prestato più volte servizio, come nel 2004 quando si trovarono a fronteggiare molte situazioni delicate, difendendo i luoghi di culto ortodossi, operazione per cui ricevettero anche la più alta onorificenza serba. Ora i parà di stanza a Siena sono di nuovo in partenza per il Kosovo, dove svolgeranno un ruolo chiave per verificare il regolare svolgimento di elezioni che si annunciano molto calde e per le quali le massime autorità serbe anche ieri hanno manifestato preoccupazione. Al 186° reggimento il compito delicato di riuscire a interporsi laddove dovessero presentarsi contrasti interetnici.