La finale di Miss Italia. Da Battisti a Dino Risi. Il monologo di Ofelia conquista l’Academy

NUMANA (Ancona)

Tra le quindici che si giocano il titolo più ambito. L’estate magica di Ofelia Passaponti continua. Prima il titolo di Miss Toscana al termine di un’estenuante maratona su e giù per le passerelle del Granducato. Poi l’avventura a Miss Italia dove la studentessa senese è entrata nelle prime 40 sulle 220 ragazze arrivate alle pre finali. Domenica sera la qualificazione per la finalissima dopo una settimana di Academy al Resort De Angelis di Numana. Sette giorni intensi di lezioni che hanno spaziato dalla moda, alla psicologia, dal fashion marketing alla storia per arrivare ai social e anche alla sicurezza personale con coach qualificati. Poi il verdetto che accomuna in questo splendido destino da finalista Ofelia e l’altra corregionale Matilde Gonfiantini di Prato. Ieri una giornata di shooting fotografici e di inizio prove in vista del trasferimento a Porto San Giorgio, sempre nelle Marche. Sarà qui che domenica sera verrà assegnato lo scettro più ambito al termine dell’edizione numero 85.

Ofelia, laureanda in Scienze della Comunicazione a Siena, è raggiante. "E’ stata una grande emozione, a casa a Siena sono felicissimi, sia io che la mia amica Matilde ce la stiamo mettendo tutta. Il fatto di essere due toscane ci aiuta, ci sosteniamo a vicenda e ora siamo pronte per la serata decisiva". Le quaranta ragazze che hanno chiuso l’Academy sono sfilate davanti alla giuria per far vedere cosa sanno fare, oltre che la loro bellezza. Oltre le gambe c’è di più e Ofelia Passaponti ha presentato un monologo. "E’ un testo che ho scritto e raccontato più che recitato. E’ una riflessione sullo scorrere del tempo. Sono partita dal film ‘Il sorpasso’ per arrivare alla canzone ‘I giardini di marzo’ di Battisti che è la mia preferita. Poi ho citato l’opera d’arte che mi emoziona di più, la ‘Primavera’ del Botticelli. Io penso che i giurati abbiano apprezzato. Ho parlato di un filo sottile lega l’impazienza dei nostri sogni e il ritmo inesorabile del tempo. Siamo impazienti – ha detto – come nei ‘Giardini di marzo’, Battisti canta l’urgenza di chi vuole fuggire dal passato, di chi corre verso una primavera che sembra non arrivare mai. Tutto si muove in un tempo che non conosce fretta. Eppoi la citazione del film di Dino Risi: ‘Lo sai qual è l’età più bella? È quella che uno ha giorno per giorno’".

Una sensibilità davvero grande per questa ragazza senese che domenica sera sarà accompagnata in sala dal tifo di babbo Alessandro, di mamma Paola e della sorella Sofia. "Se riesce a liberarsi dai suoi impegni cestistici ci sarà anche il mio ragazzo Federico Casoni e poi sentirò vicino tutto il tifo dell’Istrice. Dalla nostra contrada mi scrivono in tanti per sostenermi".

Domani ci sarà il trasferimento a Porto San Giorgio ma le prove per la finale sono già iniziate. Sarà un bello spettacolo. Peccato che non ci sia la Tv. Si potrà seguire solo via streaming. La giuria sarà presieduta dalla Miss Italia 1991 Martina Colombari.