La Fiera del Cacio entra nel vivo. A Pienza tante iniziative e il ’Gioco’

Si aprono i giochi veri, il tempo delle prove e dell’organizzazione degli eventi è scandito. Questa sera iniziano le molteplici iniziative inserite nel quadro della 63^ edizione della Fiera del Cacio a Pienza. Appuntamento di elevato interesse per i pientini ma che piace molto anche ai turisti è il Gioco del Cacio al Fuso. Il via alle numerose iniziative questa pomeriggio alle 18 in piazza Pio II.

Ci sarà una dimostrazione della produzione di cacio che, insieme alla storia, all’arte e la cultura, ai fantastici panorami, è un elemento di identità di Pienza nel mondo. Alle 21,30 la cerimonia di apertura con uno spettacolo del Gruppo musici e sbandieratori. A seguire la marchiatura delle forme di pecorino di Pienza che verrà utilizzata dai tiratori delle sei squadre che sfideranno sulla piazza.

Quindi la presentazione del Palio che andrà alla contrada vincente, dipinto da Beatrice Frasconi. Grande cena delle Contrade, sempre questa sera, seguirà il DJ set di Déjà Vu on Tour, a partire dalle 22,30.

"La serata – si sottolinea nella nota stampa del Comune – è frutto di una proficua collaborazione tra la Pro Loco e lo Spazio Giovani Pienza". Quindi domani e dopo domani a farla da padrone è proprio gioco del cacio al fuso con il suo gettonato ’Fanta-Cacio’.

Domani e domenica si entra nell’anima della Festa, con la Fiera che vedrà i banchi di Pecorino, e prodotti tipici, per le vie della Città. Altro appuntamento, alle 21,30 nel cortile di Palazzo Piccolomini, con la Serenata a Pienza, concerto della Corale "Benvenuto Franci" che anima, da sempre, il sabato della Fiera e che si tiene alle 21,30 nel cortile di Palazzo Piccolomini.