La ’Donna in cammino’ di Inglesi nelle strade e nelle piazze

Un cammino tra le vie del borgo, ma anche un viaggio profondo nell’identità, nella libertà e nella dignità della donna: è questo il cuore di “Donna in Cammino”, la mostra diffusa dello scultore Alberto Inglesi che sarà inaugurata questa sera alle 17 nella Sala del Capitano, all’interno della Rocca medievale, e rimarrà allestita fino al 30 settembre nelle vie e nelle piazze del centro storico di Castellina in Chianti. Sempre oggi, alle 16.30, il Parco delle Casce ospiterà il saggio degli allievi dei corsi di educazione musicale della Società Filarmonica di Castellina in Chianti, primo appuntamento della rassegna “Musica e...” che tornerà sabato 14 e domenica 15 giugno.

"Abbiamo voluto con convinzione questa esposizione – affermano il sindaco, Giuseppe Stiaccini, e l’assessora alla cultura e pari opportunità, Chiara Polvani – per offrire un evento culturale di alto profilo, capace di unire bellezza artistica e forza sociale. L’iniziativa è stata realizzata da un artista importante, che arricchisce il tessuto urbano con opere a grandezza naturale inserite nel quotidiano per generare stupore e riflessione. Le figure scolpite da Inglesi colpiscono per eleganza, potenza e simbolismo, attraverso corpi scolpiti nel gesto, abiti che ondeggiano come spinti dal vento, accessori e chiome che trasmettono un senso di movimento e libertà. Le donne di Inglesi sono presenze vive, che abitano Castellina con grazia e determinazione, portando nel cuore del paese il dibattito sulla centralità della figura femminile nella società".

"Ogni opera – spiega Inglesi – diventa un’occasione per interrogarsi sulla condizione delle donne: dal diritto al lavoro, dalla parità salariale alla libertà di scelta, dalle lotte civili per divorzio e aborto alle conquiste culturali fino alle battaglie contro violenza e femminicidi. Questa mostra non si limita a esporre, ma interroga, accende consapevolezza e invita al dialogo".