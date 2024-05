La cultura della sicurezza. Per tre giorni va in scena il forum sul ’lavoro buono’

Da martedì 7 a giovedì 9 maggio, Siena diventerà ancora una volta capitale della sicurezza sul lavoro. Al centro convegni Italo Calvino andrà in scena la quarta edizione di Safety meeting Culture, il forum dedicato alla sicurezza sui luoghi di lavoro. Una tre giorni che nasce dalla volontà della Società CantierePro e che permetterà ai cittadini di partecipare e accedere gratuitamente agli eventi, tutti incentrati su un tema che rimane purtroppo estremamente attuale. Un’occasione per parlare anche di novità come la patente a punti introdotta dal Governo, oltre alla salvaguardia dei beni monumentali e di modelli organizzativi.

Tra gli ospiti d’eccezione, il magistrato di Cassazione Bruno Giordano e Raffaele Guariniello, magistrato e giurista, oltre ad esponenti di Acrobatica e GSK. "Si tratta del primo forum nazionale sul tema della sicurezza – ha detto Alessio Cencioni, ceo di CantierePro, durante la presentazione di ieri – organizzato dagli addetti ai lavori per tutta la cittadinanza; tre giorni di testimonianze, esperienze, riflessioni per tutti coloro che vogliono essere parte attiva nel cambiare il trend. Una conferma di come Siena voglia agire come megafono su temi molto delicati e di stretta quotidianità".

"Come Ance – ha commentato Giannetto Marchettini, presidente Ance Siena – siamo grati di partecipare a questa quarta edizione, che quest’anno avrà un risvolto più particolare. In virtù dei recenti infortuni e vittime che si sono registrati nel nostro Paese, siamo contenti che Safety meets Culture avvia avuto l’ambizione di affrontare un tema come l’introduzione della patente a punti, che tutelerà la sicurezza dei lavoratori". Anche le nuove tecnologie troveranno spazio nella tre giorni, con un particolare focus sui temi della gestione e della sicurezza all’interno dei beni monumentali.

"Un’iniziativa importante – ha concluso Giovanni Minnucci, rettore dell’Opera Metropolitana -, in un contesto storico come questo, quando ancora vediamo troppi infortuni e vittime sui luoghi di lavoro. Un’occasione unica anche per parlare delle iniziative che l’Opera Metropolitana di Siena sta portando avanti sotto il profilo della sicurezza. Il 7 maggio sarà una giornata all’insegna della riflessione e del confronto, e per questo siamo lieti di ospitare realtà provenienti da tutta Italia".

Andrea Talanti