La Corsa dei cipressi. Trionfa Matteo Mugnaioli. La fidanzata prima donna. Al traguardo 138 atleti

Trascorrere la festività di Santo Stefano correndo è una tradizione, in Toscana come in altre regioni italiane. E il 2024 ha tenuto fede ad essa con la prima edizione della Corsa dei Cipressi di Monticchiello, una gara che raccoglie l’eredità dell’EcoMezza di Pienza, per anni l’ultima mezza maratona della stagione non solo dell’Uisp, ma di tutto il podismo nazionale. La nuova gara aveva un chilometraggio diverso, 15,5 chilometri con solo 500 metri alla partenza e all’arrivo su asfalto, il resto tutto su sterrato. Cosa che ha reso sicuramente più emozionante e anche suggestiva la sfida in mezzo alle bellezze della natura che caratterizzano questo scorcio di provincia senese.

Vittoria finale per Matteo Mugnaioli, portacolori del T-Lab che ha coperto la distanza in 1h05’09” precedendo di 45” Federico Badiani (Gs Orecchiella) e di 1’58” il compagno di colori Cosimo Debolini. Fuori dal podio Fabio Ansano (Asd La Chianina) a 3’25” e Livio Camilloni (TX Fitness) a 4’45”.

Prima donna al traguardo Marika Di Benedetto (Atl.Costa d’Argento), che altri non è se non la fidanzata di Mugnaioli. 1h16’40” il suo tempo finale e un vantaggio di 4’47” su Lorena Piastra (TX Fitness) e di 5’11” su Jessica Perna (Gs Orecchiella).

Ben 138 i concorrenti al traguardo che hanno sancito il pieno successo di questa nuova idea della Polisportiva Chianciano, appoggiata con forza dall’amministrazione comunale di Pienza e dall’Uisp, con un grazie particolare a tutti i volontari che hanno prestato la loro opera nella giornata postnatalizia.

Per il sodalizio toscano una chiusura di anno in piena gioia con la voglia di rituffarsi quanto prima nell’attività per un 2025 pieno d’impegni e, si spera, di soddisfazioni.