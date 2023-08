La corsa a donare sangue e plasma Aperture extra dei Centri trasfusionali

"I nostri Centri trasfusionali aumenteranno da qui al 31 dicembre l’offerta di posti a disposizione dei donatori, con aperture mirate e straordinarie", annuncia Pietro Pantone, responsabile Medicina trasfusionale dell’Asl Sus Est. E’ partito il progetto per promuovere la donazione del sangue e soprattutto del plasma. I 13 centri trasfusionali nelle province di Grosseto, Siena e Arezzo incrementeranno la disponibilità con aperture extra, in aggiunta a quelle ordinarie. Sebbene questa estate si siano registrate minori carenze, l’Asl ha deciso di potenziare l’attività dei Centri trasfusionali. In tutta l’Azienda, nel 2023, c’è stato un aumento lieve e uniforme delle donazioni di sangue e di plasma: sono state raccolte, in tutte le strutture trasfusionali, più di 32.300 unità di sangue intero e di emocomponenti. Nella provincia di Siena aprirà di domenica, dalle 8 alle 12, il Centro trasfusionale dell’ospedale di Nottola e quello di Campostaggia: la disponibilità della domenica sarà comunicata con anticipo. Si ricorda che la donazione è un atto volontario e gratuito: possono donare tutti coloro che hanno 18 e 70 anni, peso corporeo superiore ai 50 chili, buono stato di salute.