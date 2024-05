La Confesercenti e le regole del suolo pubblico. Grassi: "Il Governo ora deve fare chiarezza"

"Conciliare le esigenze di esercenti e residenti è un principio sacrosanto. Lo è altrettanto quello di favorire certezze di investimento, e quindi più opportunità di impresa e di posti di lavoro. Per questo, al pari dell’amministrazione comunale del capoluogo, ci aspettiamo che presto venga fatta chiarezza sulle prospettive future". Così Filippo Grassi, presidente provinciale Assoturismo e responsabile nazionale Intrattenimento per Fiepet Confesercenti. "I dehors – aggiunge – producono effetti positivi per l’immagine delle città, in equilibrio con il rispetto dell’equità, della sicurezza e dei diritti di chi abita nei dintorni, e del decoro complessivo. Sarà utile che quanto prima il Governo precisi le intenzioni manifestate in questo senso nelle scorse settimane, consentendo ai Comuni di adeguarsi di conseguenza".