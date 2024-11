La città piange la scomparsa di Gian Marco Collodel

Grande commozione in città per la scomparsa di Gian Marco Collodel: dalla Camera di commercio alla Mens Sana, dal Circolo tennis al Panathlon a tanti altri che si sono uniti al cordoglio per la sua morte. Dalla Camera di commercio lo hanno ricordato il presidente Guasconi, il segretario Randellini e con loro tutti i dipendenti, in particolare chi lo ha seguito nella sua lunga esperienza professionale, culminata con il ruolo di vicesegretario e primo conservatore del registro delle imprese.

Messaggio da parte della Mens Sana Basket, che "a nome del presidente Francesco Frati e di tutta la società biancoverde esprime il più profondo cordoglio e si unisce al dolore della famiglia Collodel per la scomparsa di Gian Marco, giocatore e bandiera mensanina negli anni ’50".

Il Circolo del Tennis lo ricorda come "giocatore, partecipando alla Coppa Facchinetti, e come dirigente, ricoprendo il ruolo di presidente nel biennio 1977-1979, e senza far mancare mai la sua presenza al Circolo fino a pochi giorni prima di ammalarsi. Collodel ha trasmesso la sua passione ed etica dello sport a figli e nipoti", ricordando i figli Giulia (attuale presidente del Circolo), Guido (che lo è stato dal 2007 al 2013), i nipoti Bernardo Masini, giocatore della Robur, e Maria Masini tennista di livello nazionale.

"Ho conosciuto Gian Marco Collodel nel 1970, quando da quattordicenne sono arrivato al Ct Siena – ricorda Lorenzo Federici, vice-presidente del Circolo – e per tutti questi anni mi è stato di esempio e guida, sia quando calcavo i campi da tennis sia nella mia esperienza successiva di dirigente. Una grave perdita per il nostro sodalizio".

Il Panathlon Siena lo ricorda così: "Grazie Gian Marco di tutto quello che ci hai dato, con il tuo umorismo sottile, le tue doti sportive e di grande umanita".