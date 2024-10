La città gemellata con Meersburg. Scambio di cultura e tradizioni

Al rullo di tamburi, i Cavalieri di Santa Fina hanno lasciato le torri portando in Germania nella città di Meersburg una pagina di storia. Città gemellata, firmata e timbrata con il medioevo di San Gimignano dai due "borgomastri" (sindaci) delle due città nel novembre 2002. Da quegli anni continua lo scambio di tradizioni medievali, tornando indietro nel tempo di secoli durante le feste di metà giugno dei Cavalieri di Santa Fina, per quattro giornate vengono accolte dentro le mura la delegazione della Fanfarenzung di Meersburg. Il plotone dell’Associazione dei Cavalieri di Santa Fina tornano nel suggestivo borgo nella festa di ottobre ma con la vendemmia dai vigneti bianco e rosato delle sponde del lago. Per quattro giornate i cavalieri di Santa Fina- da quasi 24 anni - tornano per consolidare l’amicizia culturale, sociale e istituzionale con la delegazione ufficiale delle torri composta dall’assessora alla famiglia e alle associazioni Daniela Morbis e dal presidente dei cavalieri Marco Lisi, già sindaco che per primo ha scoperto la storica cittadina di Meersburg.

Romano Francardelli