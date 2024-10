La Cisl Siena presenta l’Open Day

Si tiene oggi alle 11.30 nella sede Cisl Siena in Strada Massetana Romana la presentazione dell’Open Day Cisl Siena III edizione ’Cittadini d’Europa. Partecipazione e lavoro per scrivere il nostro futuro’ e del Premio per le scuole David Sassoli ’La mia Europa ideale: giovani e diritti in Europa. Partecipazione e lavoro partendo dal contesto europeo attuale’. E’ infatti in programma per venerdì alle 9.30 al Tartarugone in piazza del Mercato la III edizione dell’iniziativa che vedrà la partecipazione di eurodeputati, mondo accademico, istituzioni locali e regionali e che vedrà anche la presentazione del Premio per le scuole David Sassoli riservato agli studenti degli istituti superiori senesi. I contenuti e i dettagli del premio saranno illustrati oggi da Riccardo Pucci (foto), segretario generale Ust Cisl Siena, e Benedetta Elia, segretaria Ust Cisl Siena.