"La Cisl è in salute, cresciuta del 2,53%"

E’ molto positivo il bilancio del sindacato Cisl di Siena. "L’aumento di iscritti – dice il segretario Riccardo Pucci – è frutto della coerenza nell’azione Cisl, tesa al confronto sempre e comunque con tutte le controparti, alla partecipazione attiva di tutti gli iscritti, lavoratori e pensionati e all’ascolto dei bisogni del territorio senese".

Così, anche nel 2024, la Cisl Siena è cresciuta raggiungendo i 22.726 iscritti su tutto il territorio provinciale, fra attivi e pensionati, con un aumento rispetto all’anno precedente di ben 562 tessere in più +2,53%, un dato superiore a quello regionale che è stato del +2,2%. Significativa soprattutto la crescita dal 2022 ad oggi con gli iscritti che sono aumentati di 930 unità dai 21.796 a 22.726 con un incremento del 4,27%. Orgoglioso il segretario per questo risultato, non scontato in un momento difficile come quello che il territorio sta attraversando, con vertenze complicata per la salvaguardia dei posti di lavoro. "Continueremo questo percorso di crescita – aggiunge Pucci –, con ancora maggiore impegno, per aggiungere forza e autorevolezza ad ogni passo della nostra Cisl, caratterizzandoci come una comunità in cammino. Un ringraziamento ai segretari di categoria per il loro impegno e la loro vicinanza a tutte le vertenze ed a tutte quelle situazioni territoriali che hanno fatto sì che il nostro impegno venisse riconosciuto".

Guardando ai dati relativi alle categorie, ecco i dati più significativi. Crescono praticamente tutte le categorie, in particolare edilizia (Filca, +42 iscritti, pari al +2,27%), commercio e servizi (Fisascat, +67, il 1,65% in più), dei trasporti (Fit, +95, pari al +20,34%) e della funzione pubblica (+71, il 4,82%), metalmeccanici (Fim, +135, pari al 6,83%), scuola (+51, pari al 4,22%).

Per quanto riguarda gli aspetti di genere, pressoché perfetta la parità a livello regionale: il 49,14% del totale sono donne ed il 50,86% uomini. Tra i pensionati invece prevalgono le donne, che sono il 54,87% degli iscritti a fronte di un 45,13% di uomini.

Sempre a livello regionale gli iscritti alla Cisl Toscana nati all’estero sono in tutto 34.659, di cui 32.162 lavoratori attivi, con una crescita dunque di oltre il 9% (+2.893); i paesi più rappresentati tra i nati all’estero sono Albania (6293 iscritti, il 18,2% dei nati all’estero), Romania (5.882, il 16,9%), Marocco (2.873, pari all’8,3%) e Senegal (1.359, pari al 3,92%). 104 in tutto le nazionalità rappresentate.