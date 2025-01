’La carta dedicata a te’, i numeri. In provincia 3.097 destinatari

Sono 3.097 carte distribuite tra i 35 comuni della provincia di Siena. Nessuno escluso. Questo il risultato nel nostro territorio dell’iniziativa del Governo "La carta dedicata a te", i cui beneficiari sono stati i nuclei familiari (di almeno tre persone) con un Isee non superiore ai 15 mila euro annui e che non erano destinatari di altre misure di sostegno. La carta, il cui ammontare del beneficio economico è di 500 euro, distribuita a partire da settembre 2024 e con le somme accreditate che dovranno essere spese entro il 28 febbraio 2025, ma il primo pagamento andava effettuato entro il 16 dicembre 2024, è un sostegno per chi ha più bisogno di aiuto e quindi per l’acquisto di beni alimentari di prima necessità, previsti anche sconti, carburanti (però, scorrendo l’elenco di chi ha aderito, i distributori presenti nel senese sono a macchia di leopardo) o di abbonamenti per il trasporto pubblico locale.

Una necessità che, almeno vedendo i numeri, si sente anche nel nostro territorio dove non si arriva alla fine del mese tutti allo stesso modo. E avere a disposizione risorse in più per comprare, ad esempio, olio, carne, pesce, latte, può sicuramente fare comodo di questi tempi. Guardando ai numeri dei beneficiari de "La carta dedicata a te", nell’elenco della ripartizione delle carte per ciascun comune, Siena è in prima posizione con 597. Sul podio anche Poggibonsi (320) e Colle di Val d’Elsa (244), e quindi i tre centri più grandi a livello provinciale. Poi c’è la Valdichiana che è la più rappresentata nella top ten: al quarto posto Montepulciano a cui sono state assegnate 150 carte davanti a Sinalunga (137), si prosegue con Monteriggioni (113), Chianciano Terme e Sovicille (111 per entrambi), Monteroni d’Arbia (102), Castelnuovo Berardenga (101).

Andando oltre i primi dieci comuni, i numeri delle carte destinate ai beneficiari scendono a due cifre: posizione n. 11 per Chiusi (95) che precede Torrita di Siena (91), Abbadia San Salvatore (88), San Gimignano (84), Asciano (77), Sarteano (68), Montalcino (63), Rapolano Terme (57), Piancastagnaio (44), Casole d’Elsa (42), Monticiano (41), Buonconvento (34), Cetona (34), Chiusdino (34), Castellina in Chianti (30), San Quirico d’Orcia (29), Radicofani (30), Gaiole in Chianti (29), Murlo (28), Castiglione d’Orcia (24), Pienza (22), Radicondoli (21), San Casciano dei Bagni (17), Radda in Chianti (16), Trequanda (13). I cittadini, dopo aver ricevuto la comunicazione dal Comune, dovevano recarsi all’ufficio postale per il ritiro della card.

Luca Stefanucci