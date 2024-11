La carica dei cinquecento. Studenti e docenti uniti per ‘Puliamo il Mondo’

La carica dei 500. Tanti sono gli studenti e gli insegnanti delle scuole elementari e medie di Poggibonsi che hanno rimosso dai parchi e dai giardini della città i lasciti della maleducazione: cartacce, lattine, bottigliette di plastica, fazzolettini ecc. Una iniziativa nell’ambito di ‘Puliamo il Mondo’, la grande campagna di volontariato ambientale promossa tutti gli anni da Legambiente. Armati di paletta e guanti alunni e insegnanti degli Istituti Comprensivi 1 e 2 si sono dati un gran da fare, restituendo decoro alle aree verde, in particolare i giardini e gli spazi pubblici nei pressi delle loro scuole. "Puliamo il Mondo è oggi l’evento più importante di sensibilizzazione ambientale e questo lo si deve prima di tutto alla partecipazione delle scuole – spiega l’assessore Filippo Giomini salutando l’avvio dell’iniziativa presso la Leonardo Da Vinci - Con questa giornata studenti e studentesse hanno l’occasione di dimostrare agli adulti come si vivono correttamente gli spazi pubblici. Un impegno utile prima di tutto a loro, alle giovani generazioni che vivranno nella città che verrà. Una occasione utile anche per insegnare il rispetto per l’ambiente e la responsabilità che ognuno ha nel prendersene cura. Grazie agli studenti e alle studentesse, agli insegnanti e alle nostre scuole per la costante attenzione a questi tematiche". Scendendo nei dettagli, del Comprensivo 1 hanno partecipato le quarte e quinte delle elementari Bernabei (26 alunni), Calamandrei (31 alunni) e Vittorio Veneto (90 alunni), e alcune prime classi delle scuole medie di Staggia (20 alunni) e delle Marmocchi (128 alunni) per un totale di 295 studenti e studentesse. Del Comprensivo 2 , invece, hanno preso parte alla pulizia del verde 106 alunni delle classi quinte delle scuole Pieraccini e 85 alunni delle classi seconde delle media Leonardo Da Vinci. A fine mattinata, sudato ma visibilmente soddisfatto, il popolo degli alunni ha terminato la sua missione. Tutti promossi con il massimo dei voti in educazione ambientale. L’iniziativa si è svolta con la collaborazione del Comune che ha aderito all’evento e ha messo a disposizione i kit.