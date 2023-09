La campanella per 33.590 studenti. In un anno persi più di 400 iscritti

di Paola Tomassoni

Venerdì suonerà la prima campanella del nuovo anno scolastico in tutte le scuole della Toscana: nella provincia di Siena sono 33.590 gli studenti che torneranno sui banchi, dalla scuola dell’infanzia agli istituti superiori, passando per elementari e medie.

Il quadro della popolazione scolastica senese è tracciato in base ai numeri forniti dall’Ufficio Scolastico provinciale e la prima indicazione che da questi emerge è che i ragazzi in età da scuola sono in diminuzione: per la minore natalità o abbandono degli studi dopo l’obbligo, l’anno scorso (2022-2023) fra tutte le scuole senesi risultavano iscritti 34.015 studenti, con una diminuzione dunque, da un anno all’altro, di 425 unità. A diminuire sono soprattutto i ragazzi della primaria (-247), primo step della scuola dell’obbligo: il calo è legato evidentemente all’inarrestabile diminuzione delle nascite.

Calano poi gli studenti post obbligo, ovvero degli istituti superiori (-162): qui si legge l’altrettanto innegabile abbandono degli studi. Tornando all’anno al via, dei 33.590 iscritti in tutta la provincia, ben 10.716 (un terzo del totale) frequentano una scuola nel capoluogo; dove c’è concentrazione soprattutto di istituti superiori, 14 su 38, con la metà del popolo della scuola di secondo grado, ovvero 6.577 ragazzi su 12.768 complessivi delle superiori studiano a Siena. Per quanto riguarda la distinzione fra ordini e gradi, sono 4.090 i più piccoli, studenti dell’infanzia, iscritti alle 71 scuole nella provincia, di questi 511 sono nelle 8 materne di Siena; sono 9.822 gli studenti delle 66 primarie senesi, di cui 1.924 nelle 9 elementari del capoluogo; sono 6.910 gli alunni delle 43 scuole di primo grado di tutta l’area e 1.704 frequentanti le 5 medie di Siena; infine ci sono i 12.768 ragazzi nelle 38 scuole superiori, 6.577 studiano nei 14 istituti della città.

L’ultima nota in merito agli studenti riguarda il numero (medio) degli alunni per classe: alle elementari si vanno componendo classi da 18,6 alunni, nell’infanzia il rapporto sale a 21, alle medie 21,1 alunni per classe e alle superiori 21,7, con punta a Siena di 22,4. Dai banchi alle cattedre la situazione è questa: fra materia e sostegno, la dotazione organica di fatto della provincia di Siena è di 4.033 docenti. I docenti titolari risultanti in cattedra al termine delle operazioni di mobilità per quest’anno sono 3.128; i docenti neo immessi in ruolo 269 e i posti coperti con incarichi a tempo determinato 788.

Ieri intanto Autolinee Toscane ha annunciato da venerdì l’entrata in vigore dell’orario invernale e scolastico di tutti i servizi autobus, urbani ed extraurbani: sono dunque state apportate alcune variazioni in base alle richieste ricevute e nelle prime settimane di scuola l’azienda monitorerà i livelli di servizio e raccoglierà osservazioni e altre richieste per poi valutare con gli Enti che compongono il Gruppo Tecnico Territoriale i ritocchi necessari. Autolinee informa che su Siena ci sono modifiche legate al posticipo dell’orario di uscita da scuola degli istituti Sarrocchi e Piccolomini alle 13,45; per l’area di Monteriggioni la rimodulazione del servizio è invece legata alla scuola media, che passa da 6 a 5 giorni delle lezioni.