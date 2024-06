Jazzabilly Lovers. A Poggibonsi. John De Leo

Musica a Poggibonsi per il cartellone estivo di Piazze d’Armi e di Città. Stasera alle 21.30, al Cassero della Fortezza, concerto di John De Leo in "Jazzabilly Lovers". Con John De Leo voce, Enrico Terragnoli chitarra, Stefano Senni contrabbasso e Fabio Nobile batteria. John De Leo, continua a meravigliare con la sua voce duttile, lo stile inclassificabile, il gusto per l’avventura musicale. L’ultima sua pensata è il quartetto Jazzabilly in cui il repertorio del rock’n’roll e del jazz si mescolano in accoppiamenti sconcertanti, gli standard in versione rock and roll e i temi delle canzoni di Elvis Presley e Stray Cats riproposti in chiave improvvisativa. Un serissimo gioco che coinvolge quattro musicisti dalle larghe vedute. John De Leo (all’anagrafe Massimo De Leonardis) è un cantante e compositore italiano classe 1970. In seno a Discipline(s), in collaborazione con Timbre.

Fabrizio Calabrese