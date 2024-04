Italia Viva punta su Cenni. Presto una lista di centro al fianco della candidata

Italia Viva Poggibonsi all’opera per creare "una lista di centro, riformista e cattolica a sostegno della candidata sindaca Susanna Cenni. Insieme con +Europa e Partito socialista italiano". È l’intento espresso da Riccardo Burresi, presidente a Poggibonsi di Italia Viva. "Siamo al lavoro e a breve ci sarà la presentazione", aggiunge Burresi, che già in febbraio aveva annunciato l’appoggio a Cenni e che adesso fornisce alcune anticipazioni in merito ai connotati del progetto politico: "La nostra lista unisce e coinvolge alcune delle migliori competenze della nostra città. Con un obiettivo: costruire il centro di una coalizione di centro-sinistra a sostegno di Susanna Cenni". Questa in sintesi la volontà di Riccardo Burresi. Nei giorni scorsi, per il Psi, l’intervento del coordinatore comunale Sauro Vignozzi. Il quale si era soffermato proprio sull’ipotesi di una lista "aperta" a più forze, sempre a favore dalla corsa di Susanna Cenni alla carica di primo cittadino di Poggibonsi per il centrosinistra. Ed ecco quindi la volontà manifestata da Burresi, presidente di Italia Viva Poggibonsi: l’idea di un contributo "per vincere al primo turno - afferma - e dare una nuova amministrazione a Poggibonsi". Da cosa ha origine, in particolare, la scelta di Italia Viva accanto a +Europa e Psi? "Con la nostra lista – risponde Burresi – gli elettori che hanno sempre votato per il centro-sinistra hanno l’opportunità di un voto utile. Senza disperdere il loro consenso verso scelte che non hanno nessuna opportunità di eleggere un sindaco. Dividere il centro-sinistra è un errore che favorisce solo la destra". Ma sembra che ci siano anche altri potenziali destinatari dell’invito di Burresi, in direzione del voto amministrativo di sabato 8 e domenica 9 giugno…"La nostra lista – spiega – vuole essere un’opportunità anche per gli elettori moderati, riformisti e cattolici che in passato hanno guardato verso Forza Italia e che oggi non possono essere rappresentati da una destra che picchia gli studenti con i manganelli, occupa l’informazione, aumenta le tasse, marginalizza i più fragili e distrugge la sanità pubblica. Con Italia Viva e la nostra candidata Susanna Cenni daremo una nuova amministrazione a Poggibonsi e dobbiamo farlo al primo turno – conclude Burresi - per avviare il lavoro che ci aspetta senza perdere tempo prezioso".

Paolo Bartalini