Iscrizioni al top. Ecco la carica dei 6.500

SIENALe iscrizioni sono andate sold out nel giro di pochissime ore, proprio come era accaduto l’anno scorso. Tanto l’evento è atteso dagli appassionati dei pedali di tutto il mondo: qualcosa come cinquanta, i Paesi di provenienza di chi domani salirà in sella, sulla scia dei grandi campioni che si sfideranno nella giornata di oggi sulle crete. Anche in questa de+cima edizione, la Gran Fondo Strade Bianche Estra (da quest’anno il gruppo è il title sponsor dell’evento con la concreta possibilità che possa esserlo anche in futuro, come confermato, anche ieri al momento del taglio del nastro da entrambe le parti), ha registrato numeri assolutamente da record: 6500 i partecipanti alla corsa, di cui il 30 per cento stranieri, qualcuno con l’obiettivo di vincere, qualcun altro per fare bella figura, qualcun altro ancora per, semplicemente, godersi il meraviglioso paesaggio delle terre di Siena. Molti di più coloro – si parla di 10mila presenze – che sono (già) sbarcati sulle lastre: chi sarà in sella è stato infatti accompagnato, da familiari e amici, un bel ritorno economico e di immagine per la città e il territorio tutto. La partenza della Gran Fondo è fissata in Fortezza e l’arco d’arrivo è posto nella Conchiglia, proprio come per i professionisti. Due i tipi di percorso tra cui scegliere: quello più lungo, da 137,7 km (2000 metri di dislivello e 10 sterrati, uno in più rispetto al passato), che ricalca in larga parte quello della Women Elite, o quello più breve da 87 km (1350 metri di dislivello e 6 sterrati). Dopo aver tagliato il traguardo, i ciclisti troveranno al villaggio, un pasta party ad attenderli, per condividere la loro esperienza con amici e altri appassionati e finire in allegria una giornata senza dubbio memorabile. Un’altra novità assoluta è la presenza, per tutto il fine settimana, di RTL 102,5 la radio ufficiale dell’evento. Insomma c’è davvero tutto perché spettacolo e divertimento siano assolutamente ai massimi livelli e il conto alla rovescia è ormai agli sgoccioli.