Al via le corse a Pian delle Fornaci, il primo marzo cavalli al canape

Siena, 28 gennaio 2025 – Segnatevi questa data: primo marzo. Perché potrebbe segnare un momento importante per l’ippodromo di Pian delle Fornaci. Si svolgeranno infatti le corse nell’impianto che il Comune ha dato in gestione a Sigerico per cercare di risollevarlo. E di renderlo fruibile, facendolo tornare ad essere una seconda ’casa’ per i senesi appassionati di cavalli. Che sono tanti. Non è la prima volta che accade, si dirà, si sono svolte anche negli anni scorsi le corse. Sotto la pioggia e con il sole, sempre molto partecipate. Ma considerata anche la volontà dell’amministrazione di valorizzare l’impianto, la data del primo marzo e quella del secondo giorno di corse, che sarà il 29 marzo (in caso di pioggia slittano al giorno seguente), assumono un significato particolare. “Un’importante occasione – spiega Sigerico in una nota – per celebrare la tradizione e valorizzare una struttura fondamentale per la città. Nell’ultimo anno la società si è distinta per il lavoro svolto e per l’impegno nella promozione della struttura non solo come punto di riferimento per il mondo equestre ma anche come elemento strategico nella preparazione del Palio”.

Le corse probabilmente saranno la mattina e anche nel pomeriggio. Una formula già utilizzata a Monteroni d’Arbia, per esempio, anche perché durante le due giornate di corse sarà attivo un punto di ristoro gestito da Conad per offrire un servizio completo al pubblico presente. Si potrà attendere la ripresa delle sfide, insomma, mangiando alle Fornaci senza muoversi. Sono in corso contatti per individuare il mossiere – ma certo non ci saranno problemi al riguardo –, quanto alle iscrizioni dovrebbero partire intorno a metà febbraio. “Un ruolo fondamentale per il successo degli appuntamenti – prosegue Sigerico – è svolto dall’Associazione proprietari e allenatori di cavalli da Palio, partner ufficiale che collabora attivamente alla realizzazione degli eventi”. Sigerico annuncia che le competizioni “si svolgeranno secondo la tradizione senese, con l’utilizzo del canape, elemento distintivo e caratterizzante delle corse”. Ossia niente ’cigno’. Un’affermazione che lascia intendere la possibilità che anche nelle corse in provincia a Mociano e Monticiano, per garantire uniformità si vada in questa direzione. E non è da escludere – tuttavia non c’è ufficialità – che dopo il sopralluogo svolto dal capo dell’équipe veterinaria del palio Carlo Alberto Minniti, si svolgano qui anche le visite di ammissione all’Albo 2025 mentre quelle per i Palii dovrebbero restare alla clinica del Ceppo.

“Siamo molto contenti per il rilancio di questa struttura che deve essere al servizio della città e della Festa – ha dichiarato la presidente di Sogerico Concettina Graziadio –, il nostro impegno è volto ad onorare al meglio l’incarico di egstione della struttura che il Comune ci ha dato”. Un messaggio forte e chiaro all’amministrazione che sarebbe bello poter proseguire l’opera, prolungando il contratto, ben oltre l’estate. I due appuntamenti di corse saranno, al riguardo, un bel banco di prova. per tutti.