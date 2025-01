"Io non rinuncio a quello a casa"

"Non sempre prendo il caffè fuori, a volte se riesco preferisco farmelo a casa". Esordisce così Nunzia, una giovane che lavora a Siena e che ci racconta che non ha l’abitudine tutti i giorni di uscire a prendere il caffè, soprattutto per mancanza di tempo: "Spesso non ho proprio il tempo materiale per riuscire a prenderlo fuori, è più un rituale che faccio con i colleghi e le colleghe quando facciamo una pausa da lavoro. Solitamente vado al Nuovo Caffè Greco, quando ero studentessa però frequentavo Peccati di Gola, per comodità. Riguardo ai costi, io sono abituata male, da dove vengo io ancora sono piuttosto contenuti, qui purtroppo è salito tutto, anche se immagino che sia naturale".