Investito sulle strisce, muore in ospedale

Poggibonsi (Siena), 28 febbraio 2025 – Le nostre strade fanno registrare un’altra vittima. E’ morto ieri all’ospedale Le Scotte di Siena l’86enne travolto tre giorni fa da un’auto sul ponte che collega Largo Campidoglio con Salceto, nei pressi del centro di Poggibonsi. Il tragico incidente è avvenuto intorno alle 14,30. L’anziano sarebbe stato investito sulle strisce mentre stava attraversando la strada, una delle più transitate della città.

Ancora da ricostruire, comunque, la dinamica dell’investimento, al vaglio della polizia municipale del comando cittadina, intervenuta con tre pattuglie. Il pensionato aveva riportato ferite gravissime e le sue condizioni ai primi soccorritori erano apparse subito disperate. Trasportato al policlinico senese i medici hanno fatto il possibile per strapparlo alla morte, ma purtroppo senza esito. Nella giornata di ieri nella nostra zona sono accaduti altri tre incidenti. Quattro auto sono rimaste coinvolte in uno spettacolare tamponamento in via Pisana, nei pressi del centro abitato di Poggibonsi, anche se per poche decine di metri nel comune di Barberino-Tavarnelle. Fortunatamente non ci sono state conseguenze per gli occupanti, tra cui una bambina di 11 anni che viaggiava con la famiglia. Si sono formate lunghe code, con evidenti disagi. Danni ai mezzi e nessun ferito anche negli altri due incidenti: uno a Drove e l’altro sulla sempre più caotica ex Provinciale per San Gimignano. Sul posto è giunta per i rilievi una pattuglia della polizia municipale. Strade valdelsane, dunque, assai pericolose, come dimostrato dall’elevato numero di incidenti. E’ lungo anche l’elenco delle strade extraurbane a rischio, e come tali bisognose di adeguati interventi. Ne fanno parte la Palio, la Cassia da Poggibonsi a Barberino, la ex provinciale che collega San Gimignano e Poggibonsi. la 429 da Poggibonsi a Castellina in Chianti, la 68 da Poggibonsi a Colle, forse l’arteria più infida in assoluto, come ci dicono i tanti incidenti, spesso anche gravi, di cui è teatro durante l’anno. Tutte strade particolarmente trafficate e che necessitano non di interventi tampone ma risolutivi a tutti gli effetti. Viabilità, insomma, da migliorare. Con la sicurezza non si scherza.